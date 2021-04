Irlanda del Nord, nuovi scontri a Belfast tra cattolici e protestanti (Di venerdì 9 aprile 2021) Nonostante gli appelli alla calma arrivati dal governo inglese e da quello irlandese anche questa notte ci sono state violenze a Belfast, in Irlanda del Nord. Da una settimana teatro di scontri tra ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 aprile 2021) Nonostante gli appelli alla calma arrivati dal governo inglese e da quello irlandese anche questa notte ci sono state violenze a, indel. Da una settimana teatro ditra ...

Advertising

ilpost : Un funerale sta causando violente proteste in Irlanda del Nord - RadioAirplay_it : #Dieci di @NaliOfficial ha ottenuto passaggi #radio in 14 paesi del mondo ?????? Australia-Bulgaria-Colombia-Croazi… - alexbarbera : Brindata coi vaccini di AstraZeneca, la festa dei sovranisti si può dire prematuramente finita. La Brexit inizia a… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Riesplode la violenza settaria in Irlanda del Nord - DiplomaziaTW : RT @Aspeniaonline: Gli effetti di #Brexit sono ancora tutti da valutare, ma di certo all'uscita del Regno Unito dalla UE ha corrisposto una… -