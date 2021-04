Ippolito: “Nessun vaccino sicuro al 100%, ma senza centinaia di morti al giorno” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Nessun vaccino è sicuro al 100%”. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, parte da questa premessa per sottolineare, in un’intervista al ‘Corriere della sera’, che “è invece sicuro al 100% che senza il vaccino continueranno a morire centinaia di persone al giorno”. “Nessun medicinale è esente da rischi – ribadisce Ippolito – e gli anti Covid-19 non fanno eccezione. Vaccini ultra sicuri e ampiamente utilizzati da decenni hanno anch’essi una percentuale di eventi avversi. Quando proteggiamo i nostri bambini contro il morbillo li esponiamo al rischio – uno su un milione – di sviluppare una complicanza ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) “al”. Giuseppe, direttore scientifico dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, parte da questa premessa per sottolineare, in un’intervista al ‘Corriere della sera’, che “è invecealcheilcontinueranno a moriredi persone al”. “medicinale è esente da rischi – ribadisce– e gli anti Covid-19 non fanno eccezione. Vaccini ultra sicuri e ampiamente utilizzati da decenni hanno anch’essi una percentuale di eventi avversi. Quando proteggiamo i nostri bambini contro il morbillo li esponiamo al rischio – uno su un milione – di sviluppare una complicanza ...

