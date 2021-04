Ippolito | Nessun farmaco è privo di rischi | ma senza il vaccino un over 60 rischia 640 volte di più

(Di venerdì 9 aprile 2021) “medicinale è esente dae i vaccini anti Covid non fanno eccezione. È invece sicuro al 100% cheilcontinueranno a morire centinaia di persone al giorno”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è Giuseppe, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, dopo la vicenda AstraZeneca e la raccomandazione del gno italiano di un uso preferenziale delanglo-svedese nei soggetti oltre i 60 anni. “La posizione del gno italiano, in linea con quella di altri grandi paesi dell’Unione Europea come Francia e Germania, è stata ispirata al principio della massima precauzione. Questi rari eventi trombotici associati a bassi livelli di piastrine si sono verificati ...

L'HuffPost

"Nessun medicinale è esente da rischi e i vaccini anti Covid non fanno eccezione. È invece sicuro al 100% che senza il vaccino continueranno a morire centinaia di persone al giorno". A parlare sulle p ...«Nessun vaccino è sicuro al 100%». Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, non può certo essere considerato un no-vax. Chiarisce: «È in ...