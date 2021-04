iPhone 12 re delle vendite a gennaio. Sei dei 10 smartphone più venduti sono Apple (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo una analisi di Counterpoint Research sei dei 10 modelli di telefoni più venduti a gennaio sono iPhone. Togliendo i modelli Apple restano solo prodotti di fascia entry Xiaomi e Samsung.... Leggi su dday (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo una analisi di Counterpoint Research sei dei 10 modelli di telefoni più. Togliendo i modellirestano solo prodotti di fascia entry Xiaomi e Samsung....

Advertising

Digital_Day : Però è facile con pochi modelli... - 24h_Tecnologia : Apple ammette: niente iMessage su Android per salvaguardare iOS: L'esclusività del servizio di messaggistica è stat… - rennydee : ?? Alle 17.35 in diretta su #RadioRenato la chiusura delle #Borse europee! E' uno dei tanti servizi #gratuiti della… - _Donutsaurus : @davez182 @zave Just Nintendo things. Gli unici che riescono a vendere con un hardware antiquato a cui fanno fare l… - sunlikesme : Comunque una delle innovazioni più belle e significative del nuovo millennio, che ha letteralmente cambiato il merc… -