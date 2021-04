Infanzia, adolescenza e recovery plan: audizione della ministra Bonetti (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Giovedì 15 aprile la Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza svolgerà l’audizione della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti (foto), sulle politiche per l’Infanzia e l’adolescenza nel quadro degli interventi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza – recovery plan. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Giovedì 15 aprile la Commissione parlamentare per l’e l’svolgerà l’per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena(foto), sulle politiche per l’e l’nel quadro degli interventi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza –. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.

