Indiana Jones 5 | Phoebe Waller-Bridge protagonista del film accanto a Harrison Ford

(Di venerdì 9 aprile 2021) L'attrice, star di Fleabag, sarà ladi5 affiancandosul set.5 avrà comefemminile l'attrice, la star di Fleabag, che affiancherà quindi ilnella nuova avventura dell'iconico archeologo. Steven Spielberg ha rinunciato alla regia delrimanendo però coinvolto come produttore del lungometraggio in collaborazione con Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Il regista di5 sarà James Mangold e ...

Advertising

danielmmantilla : Phoebe Waller-Bridge será la protagonista femenina de Indiana Jones 5. Wow. - BarbieXanax : Un nuovo Indiana jones. Ma anche no. - BarbieXanax : Phoebe Waller-Bridge nel nuovo Indiana Jones. Ma anche no. - raspa90 : RT @RepSpettacoli: Indiana Jones 5, nel cast con Harrison Ford c'è anche Phoebe Waller-Bridge [aggiornamento delle 19:10] - RepSpettacoli : Indiana Jones 5, nel cast con Harrison Ford c'è anche Phoebe Waller-Bridge [aggiornamento delle 19:10] -

Ultime Notizie dalla rete : Indiana Jones

Phoebe Waller - Bridge di Fleabag reciterà accanto ad Harrison Ford nell'ormai mitologico '5 ', da 10 anni annunciato e ancora mai realizzato. Ma ora ci siamo. James Mangold sostituirà Steven Spielberg in cabina di regia, con il quasi 79enne Harrison pronto a riprendere frusta,...5 avrà come protagonista femminile l'attrice Phoebe Waller - Bridge , la star di Fleabag, che affiancherà quindi il protagonista Harrison Ford nella nuova avventura dell'iconico ...Il 29 luglio del 2022 arriverà il tanto atteso Indiana Jones 5, che vedrà il mitico Harrison Ford indossare nuovamente il cappello e la frusta dell’iconico archeologo. In attesa di poter vedere la ...Indiana Jones 5 ha trovato la sua protagonista femminile: sarà Phoebe Waller-Bridge, l’autrice e interprete diventata una star assoluta con la serie tv Fleabag, che andrà ad affiancarsi allo storico ...