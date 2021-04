Incontro tra Letta e Crimi: “Discusso anche di alleanze per le amministrative”. Nel pomeriggio il segretario del Pd vede Salvini (Di venerdì 9 aprile 2021) Vito Crimi al mattino, Matteo Salvini alla sera. È l’agenda, sempre affollatissima, di Enrico Letta. Il segretario dei dem ha visto in mattinata il capo politico reggente dei 5 stelle. Quello tra Crimi e Letta, spiegano fonti del M5S, è stato un “confronto positivo e cordiale, nel corso del quale è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di proseguire nel percorso comune avviato già a partire dal governo Conte 2?. Si è parlato delle prossime elezioni amministrative, rispetto alle quali “da parte del Movimento è stata ribadita la volontà di collaborare sui territori e nelle amministrazioni locali, come dimostrato anche recentemente dall’ingresso di portavoce M5s nelle giunte di Lazio e Puglia, laddove dovessero crearsi le condizioni. Qualora ciò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Vitoal mattino, Matteoalla sera. È l’agenda, sempre affollatissima, di Enrico. Ildei dem ha visto in mattinata il capo politico reggente dei 5 stelle. Quello tra, spiegano fonti del M5S, è stato un “confronto positivo e cordiale, nel corso del quale è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di proseguire nel percorso comune avviato già a partire dal governo Conte 2?. Si è parlato delle prossime elezioni, rispetto alle quali “da parte del Movimento è stata ribadita la volontà di collaborare sui territori e nelle amministrazioni locali, come dimostratorecentemente dall’ingresso di portavoce M5s nelle giunte di Lazio e Puglia, laddove dovessero crearsi le condizioni. Qualora ciò ...

Advertising

Tg3web : Ha sollevato un'ondata di sdegno trasversale la sedia mancante di ieri per la presidente della Commissione europea… - myrtamerlino : Stamattina c'è stato un incontro tra #Renzi e #Letta. Secondo voi alla fine Italia Viva e Pd riusciranno trovare un… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Incontro tra Letta e Crimi: “Discusso anche di alleanze per le amministrative”. Nel pomeriggio il segretario del Pd ve… - mauriziofiore : RT @fattoquotidiano: Incontro tra Letta e Crimi: “Discusso anche di alleanze per le amministrative”. Nel pomeriggio il segretario del Pd ve… - fattoquotidiano : Incontro tra Letta e Crimi: “Discusso anche di alleanze per le amministrative”. Nel pomeriggio il segretario del Pd… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro tra Pd, nuova corrente: 'Agorà' di Bettini. Il 29/4 confronto pubblico Conte - Letta ... il 29 aprile, bis delle Agorà: sempre nella stesse modalità a distanza, incontro a tre: oltre a ... Questo significa che la distanza degli ultimi mesi tra i due viene confermata e formalizzata. Amici ma ...

In mattinata incontro tra Vito Crimi e Enrico Letta Questa mattina, a quanto si apprende da fonti M5S, il capo politico del Movimento Vito Crimi ha incontrato il segretario del Pd Enrico Letta a Roma. Nel corso dell'incontro, viene riferito da fonti di entrambi i partiti, si sono affrontati i temi della campagna vaccinale e delle risposte alla crisi economica dovuta al Covid. Crimi e Letta hanno parlato anche del ...

Recovery Fund, incontro tra Regioni e Governo La Voce di Bolzano Incontro tra Letta e Crimi: “Discusso anche di alleanze per le amministrative”. Nel pomeriggio il segretario del Pd vede Salvini Il segretario dei dem ha visto in mattinata il capo politico reggente dei 5 stelle. Quello tra Crimi e Letta, spiegano fonti del M5S, è stato un “confronto positivo e cordiale, nel corso del quale è ...

In mattinata incontro tra Vito Crimi e Enrico Letta ROMA, 09 APR - Questa mattina, a quanto si apprende da fonti M5S, il capo politico del Movimento Vito Crimi ha incontrato il segretario del Pd Enrico Letta a Roma. Nel corso dell'incontro, viene ...

... il 29 aprile, bis delle Agorà: sempre nella stesse modalità a distanza,a tre: oltre a ... Questo significa che la distanza degli ultimi mesii due viene confermata e formalizzata. Amici ma ...Questa mattina, a quanto si apprende da fonti M5S, il capo politico del Movimento Vito Crimi ha incontrato il segretario del Pd Enrico Letta a Roma. Nel corso dell', viene riferito da fonti di entrambi i partiti, si sono affrontati i temi della campagna vaccinale e delle risposte alla crisi economica dovuta al Covid. Crimi e Letta hanno parlato anche del ...Il segretario dei dem ha visto in mattinata il capo politico reggente dei 5 stelle. Quello tra Crimi e Letta, spiegano fonti del M5S, è stato un “confronto positivo e cordiale, nel corso del quale è ...ROMA, 09 APR - Questa mattina, a quanto si apprende da fonti M5S, il capo politico del Movimento Vito Crimi ha incontrato il segretario del Pd Enrico Letta a Roma. Nel corso dell'incontro, viene ...