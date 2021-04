Incidente per Tosca D'Aquino: 'Ringrazio il comune di Roma per il bel regalo che mi ha fatto' (Di venerdì 9 aprile 2021) 'Voglio ringraziare il comune di Roma per questo bel regalo che mi ha fatto!', così esordisce Tosca D'Aquino su Instagram in un post con uno scatto, che mostra il suo piede fasciato e steccato. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) 'Voglio ringraziare ildiper questo belche mi ha!', così esordisceD'su Instagram in un post con uno scatto, che mostra il suo piede fasciato e steccato. L'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Von der Leyen, Michel: 'Con Erdogan situazione sconfortante e deplorevole'. Il presidente del Consiglio europeo: 'A… - Fred19259681161 : RT @TheRealPinguini: Sostiene, Michel, che 'Non è intervenuto per non provocare un incidente più grave'. Allora mi sbagliavo io, avevo vis… - edoardo_go : RT @TheRealPinguini: Sostiene, Michel, che 'Non è intervenuto per non provocare un incidente più grave'. Allora mi sbagliavo io, avevo vis… - TheRealPinguini : Sostiene, Michel, che 'Non è intervenuto per non provocare un incidente più grave'. Allora mi sbagliavo io, avevo… - DOCTORWHO71 : @MonaiGe @VikSom71 @Doom3Gloom Il rischio zero non esiste in nessuna pratica umana. Gli aerei ogni tanto cadono ma… -