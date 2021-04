Incidente per Tosca D’Aquino: è caduta sulle strade di Roma (Foto) (Di venerdì 9 aprile 2021) Una distorsione alla caviglia per Tosca D’Aquino che è caduta sulle strade di Roma, un Incidente che ha causato un brutto infortunio all’attrice (Foto). E’ sempre pronta alla battuta e all’allegria ma questa volta Tosca D’Aquinio riesce solo a ringraziare ironicamente il comune di Roma. Tutta colpa di una buca sul marciapiede. Assurdo davvero, anche perché, come Tosca D’Aquino sottolinea, indossava le scarpe da ginnastica. Niente tacchi, niente distrazioni, la colpa della caduta è solo di un marciapiede maltenuto. E se al posto di Tosca ci fosse stata una signora anziana? Lei non ha dubbi: sarebbe morta. “E’ scandaloso” commenta mostrando il piede ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 aprile 2021) Una distorsione alla caviglia perche èdi, unche ha causato un brutto infortunio all’attrice (). E’ sempre pronta alla battuta e all’allegria ma questa voltaD’Aquinio riesce solo a ringraziare ironicamente il comune di. Tutta colpa di una buca sul marciapiede. Assurdo davvero, anche perché, comesottolinea, indossava le scarpe da ginnastica. Niente tacchi, niente distrazioni, la colpa dellaè solo di un marciapiede maltenuto. E se al posto dici fosse stata una signora anziana? Lei non ha dubbi: sarebbe morta. “E’ scandaloso” commenta mostrando il piede ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Von der Leyen, Michel: 'Con Erdogan situazione sconfortante e deplorevole'. Il presidente del Consiglio europeo: 'A… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Condannato a due anni per un incidente stradale in cui persero la vita due persone LEGGI… - Psyclo_Bo : RT @ilReazionario: Crosetto che si alza in piedi e caragna (lombardismo, n.d.r.) perché l’eredoluetico ha causato un incidente diplomatico… - fisco24_info : Per Emma Bonino il sofa-gate 'e uno sgarbo politico evidente': AGI - 'L'incidente diplomatico di Ankara non ha null… - PeccatiDiPenna : Un posto per morire di Maria Masella, Fratelli Frilli Editori -