Incalzata Martani | il clamoroso sabotaggio all' Isola dei famosi Denuncia gravissima contro la Blasi | ha chiuso con Mediaset?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Scoppia il caso Daniela. La naufraga dell'deipotrebbe lasciare. O meglio: sarebbe stataa mollare. Se tutto fosse vero, allora, sarebbe un vero colpo. Ma andiamo per gradi. Laha perso al ballottaggio con Drusilla Gucci. L'ex concorrente ha fatto nascere molte polemiche per le sue posizioni negazioniste. Dopo l'eliminazione ha dato il bacio della morte a Francesca Lodo ed è andata sull'della speranza (poteva rimanere per diversi giorni). Ma l' ex naufraga ha ammesso di essere stanca. Poi ha attaccato duramente la produzione: "Stavo quasi per dire di sì, poi mi hannoed è andata come sapete". In realtà, Ilaryaveva lasciato il tempo necessario per farle pensare se rimanere ...