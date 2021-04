In uscita il prossimo 25 aprile il nuovo libro di Giordano?Criscuolo (Di venerdì 9 aprile 2021) di Monica De Santis Sarà in vendita dal prossimo 25 aprile l’ultimo lavoro di Giordano Criscuolo dal titolo “Fiabe sorprendenti per principesse e disobbedienti”. A presentare l’opera impreziosita dalle illustrazioni di Federica Di Tizio e Tiziana Ricci è lo stesso autore che spiega come “ ‘Ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino’ Terminata la stesura delle fiabe ho fatto mie queste parole di Picasso. Le storie sono nate sempre durante le lunghe giornate passate in casa con i miei bambini, Nicole e Pier Paolo. Alcune hanno preso vita un pezzo per volta, nel corso dei giorni; altre, come “Pier BrumBrum e Giorgia Boom!”, sono arrivate così, per intere, all’improvviso. Sono storie, dunque, nate prima dai desideri dei miei bimbi e poi dalla mia voce. Storie orali che stanno a loro agio nella voce di un genitore che rimbocca le coperte ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 aprile 2021) di Monica De Santis Sarà in vendita dal25l’ultimo lavoro di Giordano Criscuolo dal titolo “Fiabe sorprendenti per principesse e disobbedienti”. A presentare l’opera impreziosita dalle illustrazioni di Federica Di Tizio e Tiziana Ricci è lo stesso autore che spiega come “ ‘Ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino’ Terminata la stesura delle fiabe ho fatto mie queste parole di Picasso. Le storie sono nate sempre durante le lunghe giornate passate in casa con i miei bambini, Nicole e Pier Paolo. Alcune hanno preso vita un pezzo per volta, nel corso dei giorni; altre, come “Pier BrumBrum e Giorgia Boom!”, sono arrivate così, per intere, all’improvviso. Sono storie, dunque, nate prima dai desideri dei miei bimbi e poi dalla mia voce. Storie orali che stanno a loro agio nella voce di un genitore che rimbocca le coperte ...

Advertising

rtl1025 : ???? #SorrisoGrande è il nuovo singolo di #AlessandraAmoroso in uscita giovedì prossimo @AmorosoOF - UniMoviesBlog : La rivista #EmpireMagazine ha scelto #TomHiddleston e la futura serie #Loki per la copertina del prossimo numero in… - CriPasqualini : Rapporto Giovani 2021: in uscita nelle librerie il 15 aprile prossimo - svperbattito_ : @sunflowerstete e ne anche valsa la pena sei la comica del millenio uscita di scena così, il prossimo anno linda a lol - 100x100Napoli : #LaGazzettadelloSport fa il punto sul mercato in uscita del #Napoli per il prossimo ciclo. -