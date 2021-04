Imbarazzo a sinistra sul fratello di Grasso arrestato per violenza (Di venerdì 9 aprile 2021) Massimo Malpica Il neuropsichiatra in cella dal 30 marzo dopo la denuncia di una paziente 28enne Marcello Grasso, neuropsichiatra 69enne di Palermo e fratello dell'ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro, è in carcere dal 30 marzo scorso, ma la notizia è stata data solo ieri da Repubblica. Pesantissima l'accusa: violenza sessuale aggravata. L'uomo, che utilizza la teatroterapia, è stato accusato da una paziente 28enne, che ha denunciato agli inquirenti il suo terapista dopo che, a febbraio scorso, durante una seduta lui le avrebbe fatto indossare un costume da burlesque per poi avvicinarla e palpeggiarla, riservandole attenzioni «intime» alle quali la ragazza avrebbe ceduto suo malgrado, non essendo consenziente. Così lei ha smesso di frequentare lo studio del professionista e si è rivolta ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Massimo Malpica Il neuropsichiatra in cella dal 30 marzo dopo la denuncia di una paziente 28enne Marcello, neuropsichiatra 69enne di Palermo edell'ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro, è in carcere dal 30 marzo scorso, ma la notizia è stata data solo ieri da Repubblica. Pesantissima l'accusa:sessuale aggravata. L'uomo, che utilizza la teatroterapia, è stato accusato da una paziente 28enne, che ha denunciato agli inquirenti il suo terapista dopo che, a febbraio scorso, durante una seduta lui le avrebbe fatto indossare un costume da burlesque per poi avvicinarla e palpeggiarla, riservandole attenzioni «intime» alle quali la ragazza avrebbe ceduto suo malgrado, non essendo consenziente. Così lei ha smesso di frequentare lo studio del professionista e si è rivolta ...

