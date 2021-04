Illecita gestione delle acque reflue industriali | denunciata titolare di un’azienda

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFlumeri (Sa) – I Carabinieri della Stazione Forestale di Castel Baronia hanno denunciato un’imprenditrice ritenuta responsabile di violazione alle norme in materia ambientale. Nello specifico, le verifiche eseguite dai militari hanno permesso di accertare chedi Flumeri non era in possesso di autorizzazione allo scarico. Alla luceevidenze emerse, per la predetta è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.