Il sole a mezzanotte | su Rai Movie | il film prima tv con Bella Thorne

(Di venerdì 9 aprile 2021)e Patrick Schwarzenegger sono i protagonisti di un amore speciale nel“Midnight Sun – Il”, in onda su Rai, al canale 24 del digitale terreste, venerdì 9 aprile alle 21.10. Il– Midnight Sun, ildiretto da Scott Speer e uscito nelle sale nel 2018, ha come protagonistie Patrick Schwarzenegger, il modello e attore statunitense e figlio di Arnold Schwarzenegger. e racconta la storia della diciassettenne Katie che ha perso la madre quand’era piccola e vive con suo padre (Rob Riggle). Quasi ogni sera, a casa sua c’è Morgan (Quinn Shepard), l’amica di sempre. Affetta da una rara malattia nota come Xeroderma ...