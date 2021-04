Il servizio per le prenotazioni online del vaccino chiude con mille persone seguite (Di venerdì 9 aprile 2021) FALCONARA - Si è chiusa oggi, venerdì 9 aprile, l'esperienza dello sportello gratuito per le prenotazioni online dei vaccini. Il servizio, organizzato dal Comune grazie al supporto del Gruppo amici ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 9 aprile 2021) FALCONARA - Si è chiusa oggi, venerdì 9 aprile, l'esperienza dello sportello gratuito per ledei vaccini. Il, organizzato dal Comune grazie al supporto del Gruppo amici ...

Advertising

Radio1Rai : #AmorosoDriveIn Riparte da #Roma la musica di Alessandra Amoroso. Concerto con la sua band in streaming, per presen… - Striscia : Calci e insulti per la nostra @BezzazRajae e la sua troupe durante il servizio sul mancato pagamento dell'affitto d… - SimoPillon : Solidarietà al generale #Figliuolo, inutilmente oltraggiato dalla signora Murgia. Non capisco davvero come possano… - aledilo2019 : RT @Emilian0_DG: L'Art.10 del D.L. 44/2021 preclude l'accesso agli scritti dei concorsi pubblici a chi non ha anni di servizio nelle PA o n… - aledilo2019 : RT @shazel90: L'Art.10 del D.L. 44/2021 preclude l'accesso agli scritti dei concorsi pubblici a chi non ha anni di servizio nelle PA o non… -