Il Segreto, anticipazioni spagnole: dramma in casa Solozabal (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Segreto, nel corso delle prossime puntate, indugerà ancora sulla famiglia Solozabal che, come svelano le anticipazioni spagnole della soap opera ideata da Aurora Guerra, vivrà un vero e proprio dramma. Di recente, Ramon ha scoperto che il figlio che Marta aspetta potrebbe essere di Adolfo e ha cambiato completamente atteggiamento verso la moglie iniziando a picchiarla sempre più di frequente. Ad un certo punto, però, la furia dell'uomo diventerà così implacabile da provocare delle conseguenze irreparabili per la donna. Gli spoiler iberici sottolineano, infatti, che alla Villa, in piena notte, si udiranno le urla di Ramon che apparirà con Marta in braccio priva di sensi. Tutti saranno sconvolti da quella visione, ma solo Manuela si renderà conto che la giovane sta perdendo sangue e capirà subito ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 aprile 2021) Il, nel corso delle prossime puntate, indugerà ancora sulla famigliache, come svelano ledella soap opera ideata da Aurora Guerra, vivrà un vero e proprio. Di recente, Ramon ha scoperto che il figlio che Marta aspetta potrebbe essere di Adolfo e ha cambiato completamente atteggiamento verso la moglie iniziando a picchiarla sempre più di frequente. Ad un certo punto, però, la furia dell'uomo diventerà così implacabile da provocare delle conseguenze irreparabili per la donna. Gli spoiler iberici sottolineano, infatti, che alla Villa, in piena notte, si udiranno le urla di Ramon che apparirà con Marta in braccio priva di sensi. Tutti saranno sconvolti da quella visione, ma solo Manuela si renderà conto che la giovane sta perdendo sangue e capirà subito ...

"Il segreto", le anticipazioni: la drammatica notte di Marta Tv Sorrisi e Canzoni

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22 aprile: Umberto chiederà l'aiuto di Dante Il losco piano di Girolamo e Giuseppe, quindi, non sarà più un segreto e adesso il signor Amato sarà nei pasticci. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5 per l'episodio di giovedì 22 ...

