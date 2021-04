Il Segreto anticipazioni: Begona uccide Ramon (Di venerdì 9 aprile 2021) Puntate finali de Il Segreto in arrivo su Canale 5 a breve, poco prima delle quali si compirà un nuovo omicidio. A perdere la vita questa volta sarà Ramon, lo spietato e violento marito di Marta Solozabal. A compiere il terribile gesto sarà la folle donna Begona, madre della ragazza. Tutto succederà quando a causa dell’uomo, Marta perderà il figlio che sta aspettando da Adolfo. Di seguito le trame complete dell’episodio che vede chiudere un altro capitolo della telenovela spagnola più seguita degli ultimi anni. Il Segreto trame: Marta perderà la creatura che sta attendendo Marta e Ramon litigheranno violentemente, il Solozabal non riuscirà a giustificare, né ad accettare di essere stato tradito dalla consorte. Non solo, ella ora sta attendendo una creatura da Adolfo de los Visos. Il giovane perderà ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 aprile 2021) Puntate finali de Ilin arrivo su Canale 5 a breve, poco prima delle quali si compirà un nuovo omicidio. A perdere la vita questa volta sarà, lo spietato e violento marito di Marta Solozabal. A compiere il terribile gesto sarà la folle donna, madre della ragazza. Tutto succederà quando a causa dell’uomo, Marta perderà il figlio che sta aspettando da Adolfo. Di seguito le trame complete dell’episodio che vede chiudere un altro capitolo della telenovela spagnola più seguita degli ultimi anni. Iltrame: Marta perderà la creatura che sta attendendo Marta elitigheranno violentemente, il Solozabal non riuscirà a giustificare, né ad accettare di essere stato tradito dalla consorte. Non solo, ella ora sta attendendo una creatura da Adolfo de los Visos. Il giovane perderà ...

