Il Secolo: in caso di divorzio tra Giuntoli e Adl, al Napoli andrebbe il ds del Verona, D'Amico

Il Secolo XIX scrive del futuro delle panchine di Napoli e Sampdoria, con De Laurentiis e Ferrero che hanno puntato obiettivi analoghi: Juric e Italiano. Ma non sarebbe l'unico incrocio che vede coinvolti i due club, che, tra l'altro, domenica si sfideranno in campionato. Il quotidiano genovese torna su un'ipotesi già formulata nei giorni scorsi, ovvero quella di un passaggio alla Samp di Cristiano Giuntoli nel caso di un addio al Napoli. Non solo: fa anche il nome di chi potrebbe sostituire il direttore sportivo. Si tratterebbe di Tony D'Amico, il ds del Verona.

