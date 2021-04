Il riordino degli staff della Regione Sardegna costerà 6 milioni l'anno (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - costerà 6 milioni 91 mila euro l'anno la riorganizzazione degli staff di presidenza e assessorati della Regione Sardegna, che la maggioranza di centrodestra a guida sardista si appresta ad approvare in Consiglio regionale. Il disegno di legge 107, su cui incombono 1.100 emendamenti, eèstato varato dalla Giunta nell'ottobre 2019, assieme a quello sul nuovo piano casa (ddl 108), approvato lo scorso gennaio dall'Assemblea sarda e impugnato quasi interamente dal governo qualche settimana fa. Il testo di 11 articoli prospetta, in particolare, l'istituzione di tre dipartimenti (con altrettanti capi, costo stimato 733.400 euro l'anno) e di un segretario generale della Presidenza, di nomina fiduciaria, il cui costo è ... Leggi su agi (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI -91 mila euro l'la riorganizzazionedi presidenza e assessorati, che la maggioranza di centrodestra a guida sardista si appresta ad approvare in Consiglio regionale. Il disegno di legge 107, su cui incombono 1.100 emendamenti, eèstato varato dalla Giunta nell'ottobre 2019, assieme a quello sul nuovo piano casa (ddl 108), approvato lo scorso gennaio dall'Assemblea sarda e impugnato quasi interamente dal governo qualche settimana fa. Il testo di 11 articoli prospetta, in particolare, l'istituzione di tre dipartimenti (con altrettanti capi, costo stimato 733.400 euro l') e di un segretario generalePresidenza, di nomina fiduciaria, il cui costo è ...

fisco24_info : Il riordino degli staff della Regione Sardegna costerà 6 milioni l'anno: AGI - Costerà 6 milioni 91 mila euro l'ann… - AMarco1987 : Bonus temporanei o crediti d’imposta? Come sarà il riordino degli sconti fiscali - Il Sole 24 ORE @sole24ore - Cholula72 : RT @sole24ore: Bonus temporanei o crediti d’imposta? Come sarà il riordino degli sconti fiscali - sole24ore : Bonus temporanei o crediti d’imposta? Come sarà il riordino degli sconti fiscali - Italia_Notizie : Bonus temporanei o crediti d’imposta? Come sarà il riordino degli sconti fiscali -