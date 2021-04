Il progetto di digitalizzazione ‘Connectoma’ della Asl Roma 6

Leggi su dire

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – “Il digitale e la sua pervasività rappresentano un cambiamento epocale, paragonabile a quello determinato da Gutenberg quando introdusse la stampa a caratteri mobili: quello che era un modo di produrre la conoscenza è cambiato per sempre perché è stato possibile sganciare il contenuto, la conoscenza, dal suo supporto”. Così definisce il progetto di digitalizzazione che sta sviluppando nell’Asl Roma 6 il professore e teologo Paolo Benanti, che si occupa per l’azienda sanitaria del territorio dei Castelli, di ‘Connectoma’. “Oggi grazie alle reti e al digitale, che irradia come una linfa tutte le nostre strutture – spiega Benanti – questo cambiamento è altrettanto rivoluzionario, soprattutto perché il digitale entra nella sanità. Ci sono ora tre aspetti in cambiamento: la carta, su cui vengono trasferite le notule mediche sono digitalizzate e quindi possono essere riprodotte; le informazioni digitalizzate cambiano a loro volta i processi; questi due aspetti determinano, infine, un nuovo strumento, ossia la ricerca intelligente delle informazioni riguardanti il paziente. Una ricerca che sarà in grado di elaborare i dati e prevenire disturbi e patologie. Immaginiamo che tutto questo è già dentro un’azienda sanitaria, l’Asl Roma 6, la quale ha avviato questa trasformazione mettendo il cittadino al centro. L’azienda, con questo progetto di digitalizzazione, ha capito che se la sanità vuole farsi carico del bene pubblico deve essere una sanità digitale. La risposta, lo sforzo, è il progetto Connectoma – riferisce il docente – la creazione di connessioni per rendere più agile e intelligente l’esistente, valorizzandolo. Dire che c’è una trasformazione digitale non vuol dire che ciò che c’era prima era sbagliato – avverte Benanti – ma significa attraversare il progetto con l’empowerment dei processi, con percorsi di formazione e la costruzione di una coerente informazione per il cittadino. Perché come diceva Henry Ford, la vera rivoluzione tecnologica non c’è finchè non è disponibile per tutti”. IL DG MOSTARDA SPIEGA IL PROGETTO, L’APP E IL DOSSIER SANITARIO DELL’UTENTE