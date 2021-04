Il principe Filippo | ironico | irriverente | gaffeur professionista Le foto più belle

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 aprile 2021) Trascorrere la vita sempre un passo indietro alla moglie regina, per il principe Filippo, duca di Edimburgo, non è stato semplice, ma l’ha fatto a suo modo, riuscendo a ritagliarsi uno spicchio di popolarità indipendente. Famoso per le gaffe e le battute irriverenti, ironico, scontroso con chi non gli andava a genio, negli ultimi anni si era rintanato nella pace di Sandringham e storceva il naso davanti a chiunque gli parlasse dei festeggiamenti per il centesimo compleanno, regina Elisabetta compresa.