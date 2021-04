Il principe Filippo in foto | 99 anni | 143 Paesi visitati e una moglie molto famosa

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il principe Filippo, Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo, è morto all’età di 99 anni, «serenamente», come ha fatto sapere sua moglie, la regina Elisabetta. È stato il consorte reale più longevo nella storia britannica e ha fatto più di chiunque altro – oltre alla regina – per far andare avanti la corona. Ha superato notevoli difficoltà e sopportato molte critiche. Probabilmente, nonostante la sua importanza nella vita pubblica per 70 anni, è stato l’uomo più incompreso della sua generazione.

Il primo ministro britannico Boris Johnson davanti al numero 10 di Downing Street annuncia che con grande tristezza ha ricevuto da Buckingham Palace la notizia che Sua Altezza Reale il Duca di ...