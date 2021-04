Il principe Filippo ha svolto funzioni essenziali per la Corona | ha preso in mano la famiglia permettendo alla regina Elisabetta di regnare

Advertising

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - iostoscioccata : RT @lastgiuli: tutti: i registi di the è morto il crown: principe… - stefanoc__ : RT @gippu1: Il Principe #Filippo era il Michael Scott della famiglia reale britannica, esempio involontario ma micidiale di humour inglese.… -

Ultime Notizie dalla rete : principe Filippo

'Appresa la notizia della scomparsa di Sua Altezza Reale ildi Edimburgo desidero porgere a Vostra Maestà, alla Famiglia Reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sincere condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali'. È il ...È con grande dispiacere che ho da poco ricevuto notizia da Buckingham Palace che Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è morto all'età di 99 anni. Pubblicità Ilha conquistato l'affetto di generazioni nel Regno Unito, nel Commonwealth e in tutto il mondo. È stato il più longevo consorte reale nella storia, uno degli ultimi sopravvissuti in ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non ...Secondo le regole previste per i funerali della Casa Reale, le esequie del principe Filippo si svolgeranno nei prossimi 10 giorni nella St Georgès Chapel, sempre a Windsor, in ‘forma ristretta’, come ...