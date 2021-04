Il premier telefona al capo di Moderna per ricevere più dosi di vaccino (Di venerdì 9 aprile 2021) Il premier Draghi chiede forniture extra del vaccino Moderna. Potrebbe essere siglato un contratto per ricevere più dosi rispetto a quelle previste. Draghi chiede forniture extra di Moderna: l’azienda americana valuta di accettare la proposta italiana su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) IlDraghi chiede forniture extra del. Potrebbe essere siglato un contratto perpiùrispetto a quelle previste. Draghi chiede forniture extra di: l’azienda americana valuta di accettare la proposta italiana su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : premier telefona Salvini condannato a fare la suocera Poi è l'invito a farsi sentire in Europa, con il premier che subito telefona a Macron, chiama la Merkel, tempesta la von der Leyen, blocca i vaccini destinati all'Australia, manda i carabinieri a ...

Covid, Draghi studia i tempi delle riaperture: prima vanno vaccinati tutti gli over settanta Cosa fa un presidente del Consiglio in tempi di pandemia? Telefona ai Ceo delle grandi case farmaceutiche . D'altronde, dopo aver varato il piano vaccinale , ... com'è normale che un premier faccia con ...

Asse Roma-Tokyo, Mario Draghi telefona al premier del Giappone Il Tempo Bersani consiglia a Draghi un "aggiustamento politico" del governo A sollevare il telefono è stato Bersani, che ha conosciuto Draghi un quarto di secolo fa: nel ’96, da ministro dell’Industria nel primo governo Prodi (e poi D’Alema) si è trovato come interlocutore di ...

Da Draghi a D’Amato: chi si gioca tutto sul fronte vaccino Il premier Mario Draghi ha telefonato personalmente agli amministratori delegati delle varie case farmaceutiche per assicurare all’Italia rifornimenti di dosi più puntuali Il quale ha… Leggi ...

