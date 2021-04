Il Piano Biden fissa l’obiettivo di un’elettricità senza emissioni di carbonio al 2035 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente americano Biden ha presentato il 31 marzo un Piano di rilancio per uscire dalla crisi causata dalla pandemia da Covid-19 che fissa anche l’obiettivo di produrre elettricità 100% senza emissioni di carbonio al 2035. Si tratta di una rivoluzione energetica che avrà effetti rilevanti per il clima (porta a tagliare circa 1,7 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2), che affianca l’iniziativa dell’Unione Europea e rafforza quella internazionale per il clima in vista della COP 26 di Glasgow. Nel 2019, prima della pandemia, - secondo il rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, WEO 2020 - gli Usa hanno prodotto 4.371 miliardi di Kilowattora (TWh): il 25% col carbone, il 37% col gas naturale, il 19% con il nucleare, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente americanoha presentato il 31 marzo undi rilancio per uscire dalla crisi causata dalla pandemia da Covid-19 cheanchedi produrre elettricità 100%dial. Si tratta di una rivoluzione energetica che avrà effetti rilevanti per il clima (porta a tagliare circa 1,7 miliardi di tonnellate didi CO2), che affianca l’iniziativa dell’Unione Europea e rafforza quella internazionale per il clima in vista della COP 26 di Glasgow. Nel 2019, prima della pandemia, - secondo il rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, WEO 2020 - gli Usa hanno prodotto 4.371 miliardi di Kilowattora (TWh): il 25% col carbone, il 37% col gas naturale, il 19% con il nucleare, ...

