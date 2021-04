Il Paradiso delle Signore, trama 9 aprile: Beatrice contatta Marta (Di venerdì 9 aprile 2021) Tra grandi rivelazioni, colpi di fulmine e decisioni inaspettate, si concluderà una settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore che si è rivelata davvero carica di colpi di scena. La trama di oggi, venerdì 9 aprile, della seguitissima soap opera di Rai 1, suggerisce che, dopo essersi sfogata con Salvatore, Gabriella finalmente deciderà di consegnare la lettera di Arturo a Cosimo che resterà scioccato nel leggere le parole che suo padre ha scritto poco prima di morire sul conto di Umberto Guarnieri. Nel frattempo, Dora sarà alle prese con un inaspettato colpo di fulmine per Nino, ma l'uomo non potrà proprio ricambiare l'interesse della ragazza, mentre per Marcello la situazione diventerà sempre più difficile e spinosa. Dopo aver, infatti, tirato un sospiro di sollievo per essersi liberato ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 aprile 2021) Tra grandi rivelazioni, colpi di fulmine e decisioni inaspettate, si concluderà una settimana di programmazione de Ilche si è rivelata davvero carica di colpi di scena. Ladi oggi, venerdì 9, della seguitissima soap opera di Rai 1, suggerisce che, dopo essersi sfogata con Salvatore, Gabriella finalmente deciderà di consegnare la lettera di Arturo a Cosimo che resterà scioccato nel leggere le parole che suo padre ha scritto poco prima di morire sul conto di Umberto Guarnieri. Nel frattempo, Dora sarà alle prese con un inaspettato colpo di fulmine per Nino, ma l'uomo non potrà proprio ricambiare l'interesse della ragazza, mentre per Marcello la situazione diventerà sempre più difficile e spinosa. Dopo aver, infatti, tirato un sospiro di sollievo per essersi liberato ...

Advertising

altrogiornorai1 : Il Paradiso delle Sign... Ehm #OggièUnAltroGiorno INIZIA ORA ? @serenabortone vi aspetta su Rai1 e in diretta su Ra… - Donatel09064683 : RT @Petra71301259: @maolindas Oh...Claudia...no...un’altra delle tue adorate micine... ha dovuto prendere la via oltre le nuvole per bussar… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore oggi 9 aprile: Gabriella consegna la lettera di Arturo a Cosimo - #Paradiso #delle… - paolo_solia : RT @giancarlodeoda1: @robertosaviano @Corriere Lettera aperta a Saviano: Le strade delle nostre città sono piene di giovani negretti che va… - janjangvu : mi sveglio e mi ritrovo delle foto del genere ma è il paradiso questo -