Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 aprile: Rocco trionfa alla gara di ciclismo

Lunedì 12 aprile 2021, Il Paradiso delle Signore aprirà la settimana con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Il nuovo appuntamento vedrà protagonista soprattutto Rocco, che verrà proclamato ufficialmente il vincitore della gara di ciclismo. Cosimo, stando alle anticipazioni, resterà sconvolto per la lettera di Arturo e ne parlerà con il suo amico Federico che però fatica a calmarlo. Intanto Marta, dopo aver ricevuto una chiamata da Beatrice, deciderà di partire per Milano, mentre le Veneri proveranno ad aiutare Dora a Nino. Al magazzino ritorneranno i vestiti che Giuseppe aveva preso, ma con alcuni difetti.

