Il nuovo webinar gratuito di Educazione Digitale: “Il diritto alla verità sulla Ricerca” (Di venerdì 9 aprile 2021) EducazioneDigitale.it, la piattaforma gratuita dedicata a insegnanti e dirigenti scolastici, ha avviato una serie di incontri per condividere con il mondo della scuola i grandi temi dell’innovazione, le best practices e le sfide di sostenibilità del 2021. Martedì 13 Aprile, alle ore 15.00, ci si focalizzerà sul rapporto tra scienza e percezione collettiva, tema più che mai caldo in L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021).it, la piattaforma gratuita dedicata a insegnanti e dirigenti scolastici, ha avviato una serie di incontri per condividere con il mondo della scuola i grandi temi dell’innovazione, le best practices e le sfide di sostenibilità del 2021. Martedì 13 Aprile, alle ore 15.00, ci si focalizzerà sul rapporto tra scienza e percezione collettiva, tema più che mai caldo in L'articolo .

Advertising

francescoseghez : 'Il nuovo protocollo sulle misure di contrasto e contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro: oneri e respon… - eugeniolarosa77 : RT @articolo26: ?? COVID GROUND ZERO: IL NUOVO MEDIOEVO Domani 9/4 alle 21 live webinar con il prof. Mario Salisci sociologo e scrittore,… - CSMinasTirith : RT @articolo26: ?? COVID GROUND ZERO: IL NUOVO MEDIOEVO Domani 9/4 alle 21 live webinar con il prof. Mario Salisci sociologo e scrittore,… - AndreaCartotto : Vi aspetto il 13 aprile, in in un nuovo ricco webinar nazionale per Gruppo Spaggiari Parma . I dettagli per le iscr… - articolo26 : ?? COVID GROUND ZERO: IL NUOVO MEDIOEVO Domani 9/4 alle 21 live webinar con il prof. Mario Salisci sociologo e scr… -