Il ministro Speranza | Non c' è ripartenza se non si tutela la salute

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma - Mentre i primi dati sull'andamento della pandemia in Italia del consueto monitoraggio Iss - ministero dellamostrano un miglioramento ( Rt in calo da 0,98 a 0,92 e incidenza dei casi ...

'Il Partito Democratico è favorevole a valutare che cosa dicono i dati ed è favorevole alla linea del presidente del Consiglio Mario Draghi e da tempo scelta dal'. Lo afferma ad Affaritaliani.it Sandra Zampa , responsabile Salute della segreteria del Pd, sul tema dei tempi delle riaperture. 'Saranno i dati dei contagi a dirci quando potremo ...09 apr 15:34 Sardegna in zona rossa da lunedì 12 aprile 'Mi ha appena chiamato ildella Salute Roberto. Da lunedì la Sardegna sarà in zona rossa'. Lo ha annunciato l'assessore ...La Calabria torna in zona arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha comunicato al presidente della Giunta, Nino Spirlì, il cambio di fascia della Calabria, a partire da lunedì 12 ...E' quanto comunicato dal Ministro della Salute Roberto Speranza nel consueto aggiornamento dei dati settimanali delle varie regioni. Soddisfatto ma cauto il presidente della Regione Francesco ...