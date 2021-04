Il manager convertito al bambù | E' la vera alternativa alla plastica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. - (Adnkronos) - La? Il. Che è anche l'alimento sano del futuro, rigorosamente biologico e tutto italiano. E ci dà una mano con il clima. Non ha dubbi Paolo Bruschi, una carrieraiale di tutto rispetto (è stato vice direttore generale di Poste Italiane e, prima ancora, alle relazioni esterne di Fininvest e Omnitel con la sua agenzia di comunicazione), carriera riconvertitanatura perché a un certo punto, come dice lui, ha scelto di sporcarsi le mani, tornareterra e far crescere un bosco dialle porte di Ferrara. “Ho seguito l'intuito e la passione per il verde”, dice Bruschi all'AdnKronos. Ma da buonha prima studiato il prodotto che lui ...