Il guardalinee che ha chiesto l'autografo ad Haaland lo faceva per beneficenza: Messi gliene ha firmati nove (Di venerdì 9 aprile 2021) E' stato prima pescato dalle telecamere a chiedere un autografo a Halland, dopo City-Borussia Dortmund, poi sbeffeggiato a mezzo stampa un po' da tutti (Telegraph compreso), poi "cazziato" dal capo degli arbitri europei Rosetti, poi momentaneamente sospeso. Ora si scopre che il guardalinee-fan dell'attaccante norvegese, il rumeno Octavian Sovre, lo faceva per beneficenza: raccoglie da tempo sistematicamente autografi di vari atleti, che vengono poi venduti per donare i fondi ad un'associazione rumena che supporta persone autistiche. In una lettera agli arbitri, l'associazione europea guidata da Rosetti, ha chiarito molto duramente il punto: "Se volete essere rispettati tanto quanto i giocatori, perché chiedete loro la loro autografi o la loro maglia? È semplicemente inaccettabile, è una questione di dignità e non dimenticate che ci ...

