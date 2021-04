Il Governatore Spirlì annuncia: la Calabria torna in zona arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) Riaprono le scuole II e III Media e le Superiori al 50%. Si apre un piccolo spiraglio per le attività commerciali in Calabria. La Regione torna in fascia arancione da lunedì. “Ho appena finito di parlare col Ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale mi ha informato, come da prassi, che a partire da lunedì 12 la Calabria torna in zona arancione. Il comportamento della nostra gente, il rispetto delle norme, l’aiuto delle forze dell’ordine e di tutti gli addetti alla sicurezza, quel senso di responsabilità che abbiamo, via via, accresciuto, hanno prodotto un importante risultato. Ciononostante, abbiamo consegnato al virus tante Persone Care. Troppe. E continuiamo ad essere troppo esposti agli assalti del COVID”. “Sono convinto che per i nostri Imprenditori, ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 aprile 2021) Riaprono le scuole II e III Media e le Superiori al 50%. Si apre un piccolo spiraglio per le attività commerciali in. La Regionein fasciada lunedì. “Ho appena finito di parlare col Ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale mi ha informato, come da prassi, che a partire da lunedì 12 lain. Il comportamento della nostra gente, il rispetto delle norme, l’aiuto delle forze dell’ordine e di tutti gli addetti alla sicurezza, quel senso di responsabilità che abbiamo, via via, accresciuto, hanno prodotto un importante risultato. Ciononostante, abbiamo consegnato al virus tante Persone Care. Troppe. E continuiamo ad essere troppo esposti agli assalti del COVID”. “Sono convinto che per i nostri Imprenditori, ...

