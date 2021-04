Il Fatto Quotidiano definisce Lo Russo ‘nano anti-5s’. Anffas:”Disabilità usata come metafora dispregiativa”. (Di venerdì 9 aprile 2021) Non bastava l’elegante invito “andate ancora avanti a trattarli come mongoloidi” inoltrato da Marco Travaglio in diretta televisiva nel 2017. Non bastava la frase, stavolta scritta (e quindi non sfuggita nella foga del dibattito) all’esimio giornalista, che a marzo di quest’anno sentenziava “le conclusioni che ne trarrebbe pure un bambino ritardato”. Oggi il Fatto Quotidiano, diretto – guarda caso – da Travaglio, titolava un articolo scritto da Ettore Boffano “Chiampa frega Appendino e vuole un ‘nano’ anti-5S”, riferendosi alla presunta intenzione dell’ex presidente della Regione di candidare Stefano Lo Russo a Sindaco di Torino. “Lungi da noi – commenta Giancarlo D’Errico, presidente Anffas Torino – entrare nel merito politico dell’articolo, ma ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 9 aprile 2021) Non bastava l’elegante invito “andate ancora ava trattarlimongoloidi” inoltrato da Marco Travaglio in diretta televisiva nel 2017. Non bastava la frase, stavolta scritta (e quindi non sfuggita nella foga del dibattito) all’esimio giornalista, che a marzo di quest’anno sentenziava “le conclusioni che ne trarrebbe pure un bambino ritardato”. Oggi il, diretto – guarda caso – da Travaglio, titolava un articolo scritto da Ettore Boffano “Chiampa frega Appendino e vuole un-5S”, riferendosi alla presunta intenzione dell’ex presidente della Regione di candidare Stefano Loa Sindaco di Torino. “Lungi da noi – commenta Giancarlo D’Errico, presidenteTorino – entrare nel merito politico dell’articolo, ma ...

Advertising

fattoquotidiano : ZINGARETTI FURIOSO “Mi state rovinando la carriera politica. Adesso basta!”. Il caso delle assunzioni in Regione La… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Aprile: Via Conte per 1 task force: Draghi ne fa 3. Continuità - fattoquotidiano : DEMOLITION MAN Da oggi #6aprile in edicola con il Fatto Quotidiano c'è il nuovo libro di Andrea Scanzi - bar_rubino : RT @NatangeloM: La vendetta turca - La mia vignetta per il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #9aprile #draghi #erdogan #conferenzastampa #t… - OttaviDeborah : RT @AndFranchini: Trivelle, Cingolani dà via libera a sette progetti di estrazione dall'Emilia alla Sicilia. Ambientalisti: 'Altro che tran… -