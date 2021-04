Il dramma di Paola Turani: “Dell’infertilità si parla sempre poco” (Di venerdì 9 aprile 2021) Paola Turani ha rivelato via social le sue difficoltà nel restare incinta e il suo dolore difronte a una diagnosi d’infertilità. Per anni Paola Turani e suo marito, Riccardo Serpellini, hanno provato senza successo ad avere un figlio. La coppia ha da poco annunciato di aspettare il primo bebè, un sogno che si realizza dopo momenti difficili e di grande sconforto: in un suo video via social la stessa influencer ha raccontato di aver scoperto di essere incinta poco dopo essersi rivolta a una clinica per la fertilità. A lei e suo marito infatti era stato detto che le probabilità di concepire naturalmente sarebbero state praticamente inesistenti: “Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la PMA io sono rimasta incinta, naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 9 aprile 2021)ha rivelato via social le sue difficoltà nel restare incinta e il suo dolore difronte a una diagnosi d’infertilità. Per annie suo marito, Riccardo Serpellini, hanno provato senza successo ad avere un figlio. La coppia ha daannunciato di aspettare il primo bebè, un sogno che si realizza dopo momenti difficili e di grande sconforto: in un suo video via social la stessa influencer ha raccontato di aver scoperto di essere incintadopo essersi rivolta a una clinica per la fertilità. A lei e suo marito infatti era stato detto che le probabilità di concepire naturalmente sarebbero state praticamente inesistenti: “Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la PMA io sono rimasta incinta, naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici ...

