Il declino delle potenti famiglie dell'America Centrale (Di venerdì 9 aprile 2021) Da decenni un pugno di dinastie e di clan si tramanda il potere in El Salvador, Guatemala e Honduras. Ma la situazione comincia lentamente a cambiare.

Ultime Notizie dalla rete : declino delle Il declino delle potenti famiglie dell'America Centrale Da decenni i salvadoregni parlano delle "quattordici famiglie" che si dice controllino il paese. In Guatemala sono otto, in Honduras cinque. I numeri precisi sono un mito, ma le disuguaglianze e l'...

