Il debutto di Gucci nell’haute horlogerie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : debutto Gucci

MF Fashion

Nomination per Drusillae Andrea Cerioli. Qualcosa però questa settimana sta per cambiare e ... bensì aldella nuova edizione di Supervivientes, che altro non è che la versione spagnola ...Il pubblico dovrà decidere chi eliminare fra Drusillae Andrea Cerioli . A fare il nome dell'... spiegando che dovranno lasciare spazio aldell'edizione spagnola Supervivientes . Per ...La maison guidata allo stile da Alessandro Michele festeggia il suo centenario lancianco una collezione di orologi luxury, composta dalle linee Gucci ...Salta la puntata de L'Isola dei famosi di giovedì 8 aprile intanto è previsto lo sbarco di quattro nuovi concorrenti ...