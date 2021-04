Il Covid uccide altri 718 italiani, ma per tanti questi morti sono solo un fastidio (Di venerdì 9 aprile 2021) Una vera e propria strage. Ma i morti di Covid sono diventati scomodi e nessuno ne vuole sentirte parlare perché rovinano la retorica delle riaperture a tutti i costi. Eppure questio morti sono il ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 aprile 2021) Una vera e propria strage. Ma ididiventati scomodi e nessuno ne vuole sentirte parlare perché rovinano la retorica delle riaperture a tutti i costi. Eppureil ...

