Il Covid non perdona: due carabinieri uccisi nella stessa famiglia, a distanza di pochi giorni (Di venerdì 9 aprile 2021) A pochi giorni dalla morte del Carabiniere Baldassarre Nero, anche il padre dell’uomo, Agostino, si è spento ieri a causa del Covid. Il Maresciallo dei carabinieri Baldassarre Nero era morto soltanto pochi giorni fa, alla fine di marzo, dopo aver combattuto contro il Covid: la sua scomparsa aveva duramente colpito l’Arma, scossa dalla perdita di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 aprile 2021) Adalla morte del Carabiniere Baldassarre Nero, anche il padre dell’uomo, Agostino, si è spento ieri a causa del. Il Maresciallo deiBaldassarre Nero era morto soltantofa, alla fine di marzo, dopo aver combattuto contro il: la sua scomparsa aveva duramente colpito l’Arma, scossa dalla perdita di L'articolo proviene da Leggilo.org.

