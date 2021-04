Il Chelsea vuole Koundé | tutti i dettagli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 aprile 2021) Stando a quanto riferito dall’Estadio Deportivo, ilsarebbe fortemente interessato a Jules, difensore attualmente in forza al Siviglia. Sarebbe lui il giusto innesto per rinforzare la difesa della squadra allenata da Tuchel. Ilè interessato a? Lo scorso anno a cercareera stata un’altra squadra di Premier League, il Manchester City di Guardiola, che aveva ricevuto un secco no come risposta. Il club andaluso infatti noncedere il centrale francese per meno degli 80 milioni di euro della clausola di rescissione. Per questo motivo ilsta comunque valutando altri profili, che sarebbero ottime alternative per la difesa, se non dovesse andare in porto la trattativa per. Si tratta di José ...