Il centrodestra apre a Ragosta | il sogno di un’unica grande coalizione

di Erika Noschese un'unica grande coalizione, alternativa all'amministrazione Napoli. La città capoluogo potrebbe essere protagonista del più grande esperimento politico, in vista delle prossime elezioni comunali, finalizzato a mettere definitivamente all'angolo quello che, in tutti questi anni, è stato conosciuto come il "Sistema Salerno". Se la coalizione di centrosinistra sembra dare ufficialmente il via alla campagna elettorale, dopo aver confermato la candidatura del sindaco uscente Vincenzo Napoli, il centrodestra e la grande coalizione civica sembrano essere ancora in alto mare. "C'è tempo", chiarisce il parlamentare di Forza Italia, Vincenzo Fasano. Ma nel frattempo, gli incontri non mancano: l'obiettivo è andare compatti alle amministrative.

