Ibrahimovic ha ucciso un leone e lo ha portato a casa come trofeo, il calciatore sotto accusa (Di venerdì 9 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic è stato accusato di aver pagato per uccidere un leone, portandone i resti dall’Africa alla sua casa in Svezia. Ecco tutte le accuse al calciatore rossonero. Zlatan Ibrahimovic dovrà rispondere di pesantissime accuse a suo carico. Il sito Expressen lo ha accusato di aver ucciso un leone in Africa nel 2011 di averne L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 aprile 2021) Zlatanè statoto di aver pagato per uccidere un, portandone i resti dall’Africa alla suain Svezia. Ecco tutte le accuse alrossonero. Zlatandovrà rispondere di pesantissime accuse a suo carico. Il sito Expressen lo hato di averunin Africa nel 2011 di averne L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Corriere : Ibrahimovic accusato di aver ucciso un leone (e di averlo portato in Svezia come trofeo) - europeanimalaw : RT @HSIItalia: Zlatan Ibrahimovic ha ucciso un leone e lo ha portato a casa come trofeo ed ora il calciatore è sotto accusa. Leggi il nostr… - infoitsport : Accuse a Ibrahimovic in Svezia: 'Ha ucciso un leone e tiene la testa come trofeo a casa' - HSIItalia : Zlatan Ibrahimovic ha ucciso un leone e lo ha portato a casa come trofeo ed ora il calciatore è sotto accusa. Leggi… - rossa_bodi : RT @Animal_Genocide: “#ZlatanIbrahimovic ha ucciso un #leone e lo ha portato a casa come trofeo di #caccia”. #Ibrahimovic avrebbe sparato e… -