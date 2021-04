Ibrahimovic diventa attore | reciterà con Asterix e Obelix

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 aprile 2021) Un post sul profilo Instagram. Una scritta: Antivirus. In caratteri romani. Così Zlatan Ibrahimovic ha anticipato – seminando un primo indizio, perché Antivirus è il nome del personaggio che interpreta – la sua prossima partecipazione al film Asterix e Obelix: The Middle Empire, l’ultimo capitolo nella saga dei Galli la cui uscita è prevista per il prossimo anno. Il film sarà girato in Francia. Per Ibra si tratta di un ulteriore passo in avanti. Dopo il successo ottenuto con la partecipazione al Festival di Sanremo, il centravanti del Milan comincia a preparare la sua second life.