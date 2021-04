I nuovi vaccini contro la pandemia da Coronavirus (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo un anno dall’inizio della pandemia da SARS – COV19 la ricerca scientifica ha messo a punto probabilmente la più potente arma contro una malattia che fino ad ora ha provocato in tutto il mondo circa 2,7 milioni di decessi. Come ci insegna la storia in maniera inequivocabile l’umanità è riuscita a sconfiggere molte malattie infettive con questa arma formidabile, arma che per certi versi oggi viene vista con sospetto; perché? Forse per la scarsa memoria storica dei divulgatori/opinionisti che hanno dimenticato i 16 milioni di morti per l’epidemia Spagnola negli anni 1916-18 o i bambini che morivano soffocati dalla differite o intere città spopolate dal vaiolo. La nuova epidemia di Coronavirus anche questa volta verrà sconfitta con i vaccini. Sono stati preparati per fortuna molto velocemente perché nella precedente ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo un anno dall’inizio dellada SARS – COV19 la ricerca scientifica ha messo a punto probabilmente la più potente armauna malattia che fino ad ora ha provocato in tutto il mondo circa 2,7 milioni di decessi. Come ci insegna la storia in maniera inequivocabile l’umanità è riuscita a sconfiggere molte malattie infettive con questa arma formidabile, arma che per certi versi oggi viene vista con sospetto; perché? Forse per la scarsa memoria storica dei divulgatori/opinionisti che hanno dimenticato i 16 milioni di morti per l’epidemia Spagnola negli anni 1916-18 o i bambini che morivano soffocati dalla differite o intere città spopolate dal vaiolo. La nuova epidemia dianche questa volta verrà sconfitta con i. Sono stati preparati per fortuna molto velocemente perché nella precedente ...

