I nuovi colori delle regioni italiane (Di venerdì 9 aprile 2021) La mappa resa dall'Ecdc mostra una situazione Italiana ancora in totale affanno. Sono sette le regioni inserite nella zona rosso scuro. Nuova mappa Ue Covid: 7 regioni italiane passano alla zona rosso scuro su Notizie.it.

SkyTG24 : Covid, oggi i nuovi colori delle regioni: ecco cosa potrebbe cambiare - Corriere : ?? I nuovi colori delle regioni (ce n'è una quasi pronta per il bianco) e le regole per la riaperture dei ristoranti - Yogaolic : De Luca lamenta il livello di demagogia ed oggi si decidono i nuovi colori con criteri demenziali, i due criteri de… - giovannistinco : RT @danielebanfi83: Secondo @GIMBE l'incidenza di nuovi casi a Prato è di 800 su 100 mila abitanti. La più alta d'Italia. Per il perverso s… - danielebanfi83 : Secondo @GIMBE l'incidenza di nuovi casi a Prato è di 800 su 100 mila abitanti. La più alta d'Italia. Per il perver… -