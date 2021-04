I nuovi colori delle Regioni: cosa cambia da lunedì (Di venerdì 9 aprile 2021) Federico Garau La notizia arriva da alcune fonti della Regione. Il ministro Speranza: "Sto per firmare delle ordinanze, e dai numeri e dati che vedo penso che una parte importante del nostro territorio possa passare dal rosso all'arancione" Le misure restrittive anti-Covid potrebbero finalmente allentarsi per la Lombardia, che dalla metà di marzo si trova costretta nella morsa della zona rossa. La buona notizia arriva da alcuni fonti della Regione che hanno parlato ai microfoni di Agi: a quanto pare da lunedì 12 aprile il territorio lombardo passerà in zona arancione. Lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto al convegno ‘Riapri Italia. La sfida è oggi’ organizzato da Fratelli d'Italia, ha comunicato di essere in procinto di firmare delle ordinanze proprio in tal senso. "Sto per firmare ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Federico Garau La notizia arriva da alcune fonti della Regione. Il ministro Speranza: "Sto per firmareordinanze, e dai numeri e dati che vedo penso che una parte importante del nostro territorio possa passare dal rosso all'arancione" Le misure restrittive anti-Covid potrebbero finalmente allentarsi per la Lombardia, che dalla metà di marzo si trova costretta nella morsa della zona rossa. La buona notizia arriva da alcuni fonti della Regione che hanno parlato ai microfoni di Agi: a quanto pare da12 aprile il territorio lombardo passerà in zona arancione. Lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto al convegno ‘Riapri Italia. La sfida è oggi’ organizzato da Fratelli d'Italia, ha comunicato di essere in procinto di firmareordinanze proprio in tal senso. "Sto per firmare ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, oggi i nuovi colori delle regioni: ecco cosa potrebbe cambiare - Corriere : ?? I nuovi colori delle regioni (ce n'è una quasi pronta per il bianco) e le regole per la riaperture dei ristoranti - giovannistinco : RT @danielebanfi83: Secondo @GIMBE l'incidenza di nuovi casi a Prato è di 800 su 100 mila abitanti. La più alta d'Italia. Per il perverso s… - danielebanfi83 : Secondo @GIMBE l'incidenza di nuovi casi a Prato è di 800 su 100 mila abitanti. La più alta d'Italia. Per il perver… - foundasafeplace : Il mondo, visto con i tuoi occhi, assume nuovi colori?? -