"I gay vogliono uguaglianza? Si comportino da persone normali": bufera sul consigliere leghista di Reggio Emilia (Di venerdì 9 aprile 2021) "I gay vogliono uguaglianza? Che inizino a comportarsi come tutte le persone normali". La frase omofoba di Alessandro Rinaldi, consigliere per la Lega a Reggio Emilia, ha creato una bufera durante il consiglio comunale in diretta streaming di mercoledì 7 aprile. Il consigliere leghista stava commentando una mozione presentata da Fabiana Montanari (Pd) e Dario De Lucia (Gruppo Misto) per favorire e agevolare il "turismo Lgbt". Alessandro Rinaldi nella sua dichiarazione di voto si è scagliato contro la proposta dicendo: "Non ha né capo né coda. Non so se ci rendiamo conto che facciamo viaggi personalizzati per chi ha un orientamento omosessuale. Lo trovo discriminatorio nei confronti degli etero. Non capisco perché ...

