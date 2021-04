I funerali del Principe Filippo, i particolari della cerimonia: ammessi solo 30 partecipanti (Di venerdì 9 aprile 2021) I piani per i funerali del Principe Filippo sono stati completamente rivisti a causa delle restrizioni dettate dal coronavirus. Il Duca di Edimburgo non avrà dei funerali di stato ma soltanto esequie ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 aprile 2021) I piani per idelsono stati completamente rivisti a causa delle restrizioni dettate dal coronavirus. Il Duca di Edimburgo non avrà deidi stato ma soltanto esequie ...

Advertising

rtl1025 : ?? Niente funerali di Stato per il principe #Filippo, consorte della regina #Elisabetta scomparso a quasi 100 anni d… - Dorian221190 : RT @rtl1025: ?? Niente funerali di Stato per il principe #Filippo, consorte della regina #Elisabetta scomparso a quasi 100 anni di età. Font… - GattoneTele : @GiorgiaMeloni Ma la nostra Sovrana del Regno della Ciociaria andrá a Londra per i funerali del #PrincipeFilippo? - EmmeEffe62 : @sardegna_di Da Martedì sono in Sardegna per il funerale del mio babbo.... Tampone e controlli come da norma. Tener… - IOdonna : Niente funerali di Stato, un po' per la pandemia, un po' per le ultime volotà del Principe -