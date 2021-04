I 20 giorni che hanno portato la Sardegna dalla zona bianca alla zona rossa (Di venerdì 9 aprile 2021) Era il 19 marzo scorso e il Ministero della Salute, attraverso un’ordinanza firmata da Roberto Speranza, fermava la favola della Sardegna come unica zona bianca d’Italia. Quella con meno restrizioni e con maggiori libertà: valeva solamente la regola dell’obbligo di mascherina e del distanziamento social. Tre settimane di ritorno a una parvenza di normalità interrotte bruscamente con il doppio salto, arrivando alla zona arancione, al ritorno del coprifuoco e alla chiusura di bar e ristoranti (tra le tante cose). Da quel momento sono passati 20 giorni e oggi la Sardegna zona rossa verrà certificata dall’ulteriore ordinanza del Ministero della ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Era il 19 marzo scorso e il Ministero della Salute, attraverso un’ordinanza firmata da Roberto Speranza, fermava la favola dellacome unicad’Italia. Quella con meno restrizioni e con maggiori libertà: valeva solamente la regola dell’obbligo di mascherina e del distanziamento social. Tre settimane di ritorno a una parvenza di normalità interrotte bruscamente con il doppio salto, arrivandoarancione, al ritorno del coprifuoco echiusura di bar e ristoranti (tra le tante cose). Da quel momento sono passati 20e oggi laverrà certificata dall’ulteriore ordinanza del Ministero della ...

amnestyitalia : È in corso accanimento giudiziario nei confronti di #PatrickZaki, confermato dalla decisione che estende di 45 gior… - pierofassino : Al termine dell'incontro con Draghi, Salvini ha dichiarato di aver 'condiviso con il Presidente che le riaperture s… - mariocalabresi : Mentre si vaccinavano psicologi di 35 anni, come dice #Draghi, Anna Onorati che ne ha 103 di anni e vive a Milano h… - Adnil47991189 : RT @LaBiondastra: Il tuo sguardo si direbbe coperto di nebbie;l’occhio misterioso(è azzurro,grigio o verde?)di volta in volta tenero,sognan… - S0DEFENC3LESS : ho visto che siamo sotto di UN MILIONE di voti, ma abbiamo altri 40 giorni e sono sicura che ce la possiamo fare, q… -