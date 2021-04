Hugh Jackman: "I poteri di Wolverine non mi possono salvare dal COVID, il vaccino sì" (Di venerdì 9 aprile 2021) Hugh Jackman si è vaccinato e ha condiviso delle foto, posando in stile Wolverine, in cui spiega quanto sia importante seguire il suo esempio. Hugh Jackman ha condiviso una foto che lo ritrae mentre riceve il vaccino e la star australiana ha posato in stile Wolverine. L'interprete di Logan ha infatti pubblicato lo scatto per invitare i suoi fan a farsi vaccinare in modo da poter contrastare il COVID-19 pur non avendo superpoteri. Le foto che ritraggono Hugh Jackman accanto all'infermiere che gli sta somministrando il vaccino sono accompagnate dalla didascalia in cui dichiara: "La capacità di guarire di Wolverine non mi può salvare dal ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021)si è vaccinato e ha condiviso delle foto, posando in stile, in cui spiega quanto sia importante seguire il suo esempio.ha condiviso una foto che lo ritrae mentre riceve ile la star australiana ha posato in stile. L'interprete di Logan ha infatti pubblicato lo scatto per invitare i suoi fan a farsi vaccinare in modo da poter contrastare il-19 pur non avendo super. Le foto che ritraggonoaccanto all'infermiere che gli sta somministrando ilsono accompagnate dalla didascalia in cui dichiara: "La capacità di guarire dinon mi puòdal ...

