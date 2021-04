«House of Gucci»: Lady Gaga sposa nelle nuove foto dal set (Di venerdì 9 aprile 2021) Prima Roma, poi Milano, Gressoney, il Lago di Como e, di nuovo, Roma. Lady Gaga, che nelle ultime settimane si è trattenuta in Italia, protagonista con Adam Driver di House of Gucci, ha fatto ritorno nella Capitale. E un abito bianco l’ha accompagnata. Nel mezzo del ghetto ebraico, fuori da Santa Maria in Campitelli, con il vestito da sposa di Patrizia Reggiani, ha provocato un assembramento di curiosi e paparazzi. Davanti alla splendida chiesa settecentesca del rione Sant’Angelo, fotografi e passanti si sono accalcati, cercando, ciascuno, di assicurarsi una parte di quella visione. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) Prima Roma, poi Milano, Gressoney, il Lago di Como e, di nuovo, Roma. Lady Gaga, che nelle ultime settimane si è trattenuta in Italia, protagonista con Adam Driver di House of Gucci, ha fatto ritorno nella Capitale. E un abito bianco l’ha accompagnata. Nel mezzo del ghetto ebraico, fuori da Santa Maria in Campitelli, con il vestito da sposa di Patrizia Reggiani, ha provocato un assembramento di curiosi e paparazzi. Davanti alla splendida chiesa settecentesca del rione Sant’Angelo, fotografi e passanti si sono accalcati, cercando, ciascuno, di assicurarsi una parte di quella visione.

